Inbreker raakt bekneld in liftschacht flat Schiedam

Woensdagmorgen rukten de hulpdiensten massaal uit naar de Mgr Nolenlaan in Schiedam. In de liftschacht van de flat bleek een inbreker vast te zitten tussen de lift en de wand.



Omdat hij mogelijk flink gewond was kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Om de man te bevrijden moest de brandweer de lift gedeeltelijk demonteren. Omdat het gevaar bestond dat de inbreker dan naar beneden zou vallen werd met spoed het springkussen van de brandweer ter plaatse gebracht om deze onder de lift te plaatsen. Het lukte de brandweer uiteindelijk de man te bevrijden. Met behulp van de hoogwerker is de man naar beneden vervoerd waarna hij zelf naar de brancard kon lopen. Per ambulance is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Reacties

S Boontje komt om zijn inbraak....

