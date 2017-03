Ambtenaar maakt transfer van Heerhugowaard naar Fiji

Ambtenaar Lute Berends uit Heerhugowaard wordt directeur van de stad Nasinu op het tropische eiland Fiji. Op het eiland in de Stille Zuidzee kennen ze geen gemeenteraad, burgemeester of college van B&W.



"Als je het een keer wilt doen, moet je het nu doen", zegt Berends tegen de regionale omroep NH. Hij kwam de vacature toevallig tegen en vertelde zijn vrouw erover. "Waarom zit je nog geen brief te schrijven?", zei ze.



Een dag later schreef Berends zijn brief en niet veel later werd hij uitgenodigd voor een gesprek. Via Skype, want Berends is nog nooit op Fiji geweest.



De ambtenaar uit Heerhugowaard is heel blij met zijn nieuwe baan en werkplek voor minstens twee jaar. "Het is daar elke dag tussen de 25 en 30 graden." Over twee weken vertrekt hij met zijn vrouw richting Fiji.

Reacties

01-03-2017 13:20:24 Emmo

Oudgediende









Ik hoop dat het allemaal goed gaat voor deze mijnheer, maar of het een goed idee is een bestuursfunctie te accepteren voor een plek waar je de ballen van weet is maar de vraag.

Er zijn nogal wat haken en ogen, zeker op Fiji, waar er spanningen zijn tussen de originele inwoners en de door de Britten als arbeider geïmporteerde Indiërs. H'm, Fiji is een land dat bestaat uit een eilandengroep. Volgens het kaartje op Wiki is het op het grootste eiland, Viti Levu Ik hoop dat het allemaal goed gaat voor deze mijnheer, maar of het een goed idee is een bestuursfunctie te accepteren voor een plek waar je de ballen van weet is maar de vraag.Er zijn nogal wat haken en ogen, zeker op Fiji, waar er spanningen zijn tussen de originele inwoners en de door de Britten als arbeider geïmporteerde Indiërs.

01-03-2017 14:18:43 venzje

Oudgediende







Het hangt er ook een beetje van af wat voor soort ambtenaar je bent. Deze meneer was al loco-gemeentesecretaris en heeft als zodanig waarschijnlijk wel enige bestuurlijke ervaring. (Gemeentesecretarissen hebben daar vaak meer van dan de eigenlijke bestuurders.)



Laatste edit 01-03-2017 14:19

01-03-2017 18:49:27 HHWB

Erelid







S Als ze daar al jaren zonder ambtenaar doen... wat heeft hij daar dan te zoeken...



Maar ik begrijp het wel... je slaapt beter in een warm klimaat dan in een koud klimaat als hier...

