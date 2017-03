Fabrikanten lengen fruitsappen aan met water, doen alsof dat goed voor ons is en vragen er de hoofdprijs voor

Dertig procent minder suiker staat er op een pak vruchtensap van Appelsientje halfzoet of Van de Boom. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen? Door het sap aan te lengen met water. En daar betalen we dan nog meer voor ook. Teun van de Keuken is daar in de Volkskrant nogal verbaasd over.



Van de Boom verkoopt, zo staat op het pak, ‘appelsap met een scheutje water. 30 procent minder suiker dan appelsap.’ Dat scheutje is om precies te zijn een derde van het pak. Je koopt dus feitelijk geen liter sap, maar slechts 2/3 liter. Appelsientje doet hetzelfde met Appelsientje halfzoet.



Van de Keuken schrijft: “Zij lengen sappen aan met water, doen alsof dat goed voor ons is en vragen er de hoofdprijs voor. Als wij dat spul kopen dan zijn wij gekke Henkie.” Hij vervolgt: “Ik vind het allemaal best, maar waarom is het zo duur? Een gewoon pak appelsap van Appelsientje kost per liter 1,25 euro en de halfzoet 1,39 euro! Je betaalt dus meer voor minder sap.”



Van de Keuken heeft tot slot nog een goede tip: “Wilt u sap met minder suiker, dan adviseer ik u het volgende: schenk een glas voor 2/3 vol met appelsap, houdt het onder de kraan en vul het tot net onder de rand met water. Doe 50 cent in uw spaarpot.”

Reacties

01-03-2017 11:25:06 venzje

Dat is toch al jaren de praktijk?

En bij hartige producten is het devies: doe er minder in, vul het aan met extra zout en noem het 'light'.

01-03-2017 11:35:21 Mamsie

Ik drink die zooi al jaaaaren niet meer.

Ik weet nu weer waarom.

01-03-2017 14:15:58 omabep

Ik heb het nog nooit gekocht, ik maak zelf sap van vers fruit.

01-03-2017 14:21:32 Lennox

? Ik zit op dit moment met een pak Maaza Banana voor m'n neus en dat is echt heerlijk. Een verse bananensmoothie is vast lekkerder maar ook veel meer werk en vast niet goedkoper. @omabep : Nog nooit sap gekocht? Ik zit op dit moment met een pak Maaza Banana voor m'n neus en dat is echt heerlijk. Een verse bananensmoothie is vast lekkerder maar ook veel meer werk en vast niet goedkoper.

01-03-2017 14:37:07 omabep

@Lennox : De prijs is inderdaad hoger als je het zelf maakt, maar dan heb je wel een beter product zonder houdbaarheidsmiddelen en toegevoegde suiker(s).

01-03-2017 14:44:07 Lennox

). @omabep : Dat is waar. Maar je hebt ook meer afwas (ik heb een hekel aan het schoonmaken van de blender).

01-03-2017 14:54:25 Lennox

. Maar ik woon in m'n eentje en leef van chips en kant enbklaar maaltijden uit bakjes. Dus voor ik zo'n ding goed en wel vol heb staat de schimmel tot aan de bovenkant . @Emmo : Gehoord wel. Maar ik woon in m'n eentje en leef van chips en kant enbklaar maaltijden uit bakjes. Dus voor ik zo'n ding goed en wel vol heb staat de schimmel tot aan de bovenkant

01-03-2017 16:24:54 Cyberficial

S Die beste man vergeet ook nog even dat de 2/3 appelsap geen echte appelsap is.

01-03-2017 18:56:54 HHWB

S Je wilt niet weten hoe we voor de gek worden gehouden door fabrikanten met wat dan ook, neem nu auto's, waarom moet je je auto rijklaar laten maken, betaal je ook extra naast de normale kosten, anders krijg je je auto niet mee. Je krijgt een boete... moet je € 7,50 aan administratiekosten betalen... ze ontvangen al zoveel geld... dubbele kosten dus...



Wij burgers worden ten aller tijden voor de gek gehouden. 15 maart mogen we stemmen.... De gene welk aan de macht komt.. denk je nou echt dat ie aan zijn belofte gaat houden.....En zo kan je wel door gaan...

