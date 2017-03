Oud lot onder in boodschappentas goed voor miljoen dollar

Een opa uit het Australische Newcastle is in een klap miljonair geworden na het vinden van een lot dat al meer dan een jaar oud was. Het papiertje zat in een boodschappentas.



De man kocht het lot vorig jaar in januari, maar het verdween op de bodem van zijn tas. Daar bleef het een jaar onopgemerkt liggen, omdat de man er karton overheen had gelegd om de bodem van zijn tas wat sterker te maken.



Toen hij zijn tas onlangs schoonmaakte, dook het lot op. Hij checkte het nummer op internet en zag dat het lot meer dan een miljoen Australische dollar (700.000 euro) waard was. "Wat ben ik blij dat ik mijn oude boodschappentassen niet heb weggegooid", zei de winnaar die anoniem wil blijven.



Hij vindt het wel een beetje dom van zichzelf dat hij 414 dagen niet meer aan het lot gedacht heeft. "Maar het maakt niet uit dat ik het geld een jaar geleden al had kunnen hebben. Ik heb het nu."



Hij gaat het geld gebruiken om zijn kinderen en kleinkinderen te steunen met hun studie en de aankoop van een huis.

Hier zou een lot na een jaar ongeldig zijn.



Maar dat maakt meestal niet uit voor de ene euro die ik/wij win/winnen!

