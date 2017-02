Wietlollys door foutje leverancier tussen carnavalssnoep

De wietlolly's die zaterdag werden rondgestrooid tijdens een carnavalsoptocht in Heerlen, zijn per ongeluk tussen het snoepgoed beland. Dat zei de voorzitter van jeugdcarnavalsvereniging De Pannesjop tegen Limburgse media.



Volgens hem had de leverancier van het snoep de wietlolly's apart gezet, maar zijn ze toch op de praalwagen terechtgekomen. De leverancier zou inmiddels naar de politie zijn gegaan om de zaak uit te leggen.



Een meisje langs de kant van de weg in Heerlen ving een lolly, maar ze vond hem raar smaken en gaf hem aan haar moeder. Die waarschuwde de politie. De wietlolly's waren overigens onschuldig, omdat er geen thc in zat, de werkzame stof van cannabis.

