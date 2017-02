Dronken bestuurder krijgt ongebruikelijke straf voor doodrijden vrouw

Travis Elwell (23) had veel te veel gedronken toen hij Emily Javadi twee jaar geleden doodreed. De familieleden van Emily bedachten voor de jongeman een ongewone straf, die ervoor moet zorgen dat hij niet nogmaals in de fout zal gaan.



Naast een celstraf van 120 dagen, moet Elwell de komende negen jaar telkens op de dag dat hij Emily doodreed voor een week de gevangenis in. Op die manier hoopt de familie dat hij de dag van het tragische ongeval niet snel zal vergeten.



De nabestaanden wensten dat Elwell niet jarenlang achter de tralies zou komen te zitten en zodoende gescheiden zou worden van zijn kind. Tegelijkertijd wilden zij dat hij zijn onverantwoordelijke daad niet zou vergeten. De rechter besloot met de wens van de nabestaanden in te stemmen.



Daarnaast mag de dader geen alcohol meer consumeren, moet hij naar bijeenkomsten van de AA (Anonieme Alcoholisten) en moet hij bij zelfhulpgroepen over zijn dronken rijgedrag spreken. De familie van het slachtoffer hoopt dat Elwell zo zijn leven op de rit krijgt.

