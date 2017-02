En op het einde scoren de hommels

Dat we hommels niet mogen onderschatten, wisten we al. Maar de meeste cognitieve taken die de insecten tot dusver door wetenschappers voorgeschoteld kregen zoals aan een touwtje trekken voor een beloning - sloten goed aan bij het natuurlijke gedrag van de diertjes, en de manier waarop ze voedsel verzamelen.Britse wetenschappers maakten het de hommels moeilijker, en schotelden hen een compleet nieuwe taak voor, met een voor hommels onvertrouwd object: een klein balletje. Rolden de hommels dat balletje naar een specifieke plaats, dan kregen ze een beloning.De hommels leerden elkaar hoe ze via een doelpunt een beloning konden krijgenDe wetenschappers trainden de insecten op drie manieren. Ze plaatsten de hommels op een platform met daarop drie gele balletjes op verschillende afstanden van het centrum het doel.Sommigen zagen hoe een al getrainde soortgenoot de verste bal naar het centrum rolde en beloond werd. Anderen kregen een `spookdemonstratie`, waarbij een magneet het balletje verplaatste. Een derde groep trof het balletje en een beloning al in het doel aan.De hommels die een soortgenoot aan het werk zagen, leerden de taak het snelst. Maar ze deden meer dan hun trainers simpelweg imiteren. De trainers verrolden telkens bij de demonstratie telkens de verste bal, omdat ze hadden geleerd dat de andere twee balletjes niet konden bewegen.Tijdens het experiment kon dat wel. De hommels kozen dan voor de dichtstbijzijnde bal. In een ander experiment verrolden ze een balletje met een nog niet eerder geziene kleur. Volgens de onderzoekers een teken van `een indrukwekkende cognitieve flexibiliteit, zeker voor een insect`.Volgens de wetenschappers toont het onderzoek aan dat hommels in staat zijn om nieuwe, complexe taken te leren, als ze maar genoeg gestimuleerd worden om dat te doen.