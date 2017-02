Dansende ouderen in Peking harder aangepakt

Veel ouderen in China doen niets liever dan in het openbaar stijldansen op luide muziek. Maar in Peking moeten ze binnenkort uitkijken. Dansende ouderen kunnen boetes en zelfs celstraf krijgen.De South China Morning Post meldt dat er de afgelopen jaren een heftig debat wordt gevoerd over stijldansen in het openbaar. Vooral onder vrouwen is het dansen populair, maar de luide muziek die erbij hoort, maakt de hobby niet bij iedereen populair.Daarom is in sommige andere delen van China het dansen met luide muziek al tussen 22.00 uur en 6.00 uur verboden. Nu worden de regels dus ook in Peking strenger. Vanaf maart mogen de dansende ouderen anderen niet meer storen met het hun hobby. Wie dat wel doet, kan rekenen op een waarschuwing, bon of celstraf. Hoe hoog de boetes en celstraffen zijn, moet nog duidelijk worden.