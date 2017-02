Molentjes en bloemen in Chinese lente

Molens en bloemen, dan denk je al snel aan Nederland, maar in China kunnen ze er ook wat van. Om de lente te vieren zijn in een park in de zuidelijke stad Chengdu maar liefst 400.000 windmolens neergezet. Geen molens om elektriciteit mee op te wekken, maar kleine speelgoed-windmolentjes. Vanuit de lucht ziet het er kleurrijk uit en lijkt het wel op de Keukenhof.