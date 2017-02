Waaghalzen beklimmen op een na hoogste gebouw Londen

Twee waaghalzen hebben een filmpje gepost op YouTube waarop te zien is hoe ze 's nachts de One Canada Square-toren in Londen binnendringen en de top ervan beklimmen. De toren is met zijn 50 verdiepingen of 235 meter het op één na hoogste gebouw van Londen. Zonder enige beveiliging kruipen ze via het dak tot aan de punt van de piramide op het gebouw.De video werd gisteren gepost op het YouTube-kanaal van Night Scape. De twee jongens filmden zichzelf terwijl ze in het gebouw in sluipen. Zonder enige moeite komen de twee langs de beveiliging en kunnen ze via een lift boven komen. Daarna klimmen ze met de trap tot helemaal aan het dak van het gebouw en besluiten ze verder te klimmen naar de top van de piramide. ,,Jongens, ik kan niet geloven dat we hier zijn, het is te gek", klinkt het. ,,Ik moet de top van het gebouw eens aanraken."De politie is een onderzoek gestart naar het incident: ,, We zijn ons bewust van de beelden van een illegaal bezoek aan het dak van het One Canada Square-gebouw. We zullen gaan beoordelen of er strafbare feiten gepleegd zijn''