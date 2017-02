Bij toeval bijzondere foto

Shaira Bernsen wilde haar nieuwe camera uitproberen en maakte een foto van de maan. Pas toen ze het resultaat bekeek, zag ze dat zij een bijzonder tafereel had vastgelegd.Voor de grote gele bol komt opeens het silhouet van een vliegtuig tevoorschijn.Shaira Bernsen is 17 jaar en legt alles wat ze ziet vast. Ze maakte de foto vanuit haar zolderraam in Oldenzaal. Fotograferen is een hobby die ze pas recent heeft opgepikt. ,,Ik had toen pas een week een goede camera, een Nikon Coolpix P610. Ik ben nog niet helemaal thuis in wat voor lenzen bijvoorbeeld op de camera passen of wat voor functies hij heeft, dus de foto is genomen in de standaard setting."Al eerder werd een foto van haar afgedrukt in de krant. De maan met vliegtuig is een toevalstreffer. Het lijkt zelfs een beetje gefotoshopt, zo onwerkelijk is de verschijning daar bovenin. ,,Maar aan fotoshoppen doe ik niet", zegt ze. ,,Ik zou het niet eens kunnen."