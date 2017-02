Lid worden van de Mile High Club kan nu

Mensen die graag seks willen hebben in een vliegtuig, maar zich niet in allerlei bochten willen wringen in een piepkleine toiletcabine kunnen hun hart ophalen: de markt zorgt voor een oplossing.



Een kleine vliegmaatschappij in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk een eenvoudige oplossing bedacht. Bij Flamingo Air kun je gewoon betalen voor een vlucht 'met benefits', schrijft Quartz.



Je moet natuurlijk wel wat over hebben voor zo'n avontuurtje op grote hoogte: Flamingo rekent 475 dollar per pleziervlucht. Maar dan krijg je wel een vliegtuigcabine vol kussens waar je betrekkelijk comfortabel je gang kunt gaan.



Bovendien heb je een uur de tijd om te doen wat je wil. Bij de prijs zit een ook flesje champagne, chocolade en ‘een zeer discrete piloot’.



Volgens de directeur van het bedrijf zijn de meeste van zijn klanten stelletjes, maar hier en daar komt er ook nog weleens een derde persoon bij kijken. Meer dan dat zou erg krap worden in het eenmotorige vliegtuigje: een Cherokee Piper 6, voor de liefhebbers.



En Flamingo blijkt niet het enige bedrijf te zijn dat deze dienst aanbiedt. Ook bij het in Las Vegas gevestigde Love Cloud kun je betalen om tot grote hoogtes te raken. Daar betaal je trouwens 800 euro voor een half uurtje vertier. Heb je liever anderhalf uur de tijd? Dan kost het je 1399 dollar.



Beide bedrijven claimen dat vooral vrouwen de boekingen doen. Waarvan akte.

Reacties

23-02-2017 10:11:37 venzje









Quote:

Quote:

Meer dan dat zou erg krap worden in het eenmotorige vliegtuigje: een Cherokee Piper 6, voor de liefhebbers. Ach, Ach, dat valt wel mee

23-02-2017 10:13:52 Emmo









@venzje : Zo te zien heb je op de achterbank van een gemiddelde auto minder ruimte (En zéker als het om mijn karretje zou gaan. Maar die is dan ook niet gemiddeld).

23-02-2017 10:17:43 venzje









@Emmo : Inderdaad. Als je die stoelen weghaalt heb je zo te zien ruimte genoeg voor een behoorlijk flink bed.

23-02-2017 11:49:51 RachelleJanssen







en toch vind ik het te klein

23-02-2017 12:32:06 Mamsie









Quote:

een Cherokee Piper 6, voor de liefhebbers.



Voor pipen op hoog niveau. Voor pipen op hoog niveau.

