Club weigert te spelen na onterechte penalty

Het Vietnamees voetbalteam van Long An baarde zondagmiddag veel opzien door tegenstander Ho Chi Minh City driemaal te laten scoren zonder enige weerstand te bieden. Aanleiding voor het vreemde gedrag van de uitploeg was een onterechte penalty tien minuten voor tijd.De tussenstand was 2-2 toen de scheidsrechter de dubieuze penalty toekende. Het was al de tweede strafschop voor Ho Chi Minh City tijdens de wedstrijd. In eerste instantie liepen de spelers van Long An boos het veld af. Nadat zij werden gesommeerd terug te keren, besloot het elftal dan maar helemaal te stoppen met voetballen.In de video is te zien hoe de keeper van Long An met zijn rug naar de penaltynemer gaat staan. Ho Chi Minh City benut de strafschop alsof er niks aan de hand is. Bij het volgende doelpunt maakt de doelman van Long An demonstratief een koprol over de bal, waarna deze rustig het doel in rolt.