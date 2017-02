Op snelweg fietsen voor challenge

Deze Youtuber trekt wel heel veel uit de kast om kijkers te trekken. ‘All day junior’, ofwel Junior Dylan, sprintte deze week op de fiets over de snelweg. Voor een zogenaamde challenge.Door wie de jonge vlogger is uitgedaagd, is niet bekend, maar toch waagt Junior zich in zijn roze onderbroek op de A4, ter hoogte van Rijswijk, tussen de auto’s.Deze stunt kon niet op veel bijval rekenen van voorbijrijdend verkeer. Eén automobilist probeert zelfs de jongen van de weg te krijgen door langzaam voor hem te rijden. ,,Die man is gek’’, roept de Youtuber richting de cameraman over deze actie.Mensen reageren verbouwereerd op de actie van de vlogger. ,,Heb je enig idee hoe zeer je mensen hiermee in gevaar brengt!?’’, schrijft iemand onder de video. En: ,,Wat een loser...je zou 'm maar op je motorkap krijgen’’. Toch lijkt de vlogger ook populair onder zijn volgers. ,,Toffe video weer bro’’, wordt er onder andere geschreven.