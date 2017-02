Toestel American Eagle raakt hert tijdens start

Een Bombardier CRJ700 van American Eagle heeft vorige week woensdag tijdens de start vanaf de luchthaven van Charlotte een hert geraakt. De vleugel raakte daarbij flink beschadigd en er ontstond zelfs een brandstoflek. Het toestel steeg op, maar keerde terug naar de luchthaven.De landing, die vanuit een helikopter werd gefilmd door een televisieploeg, verliep zonder problemen. Duidelijk is de schade te zien aan de voorzijde van de rechtervleugel. Ook lijkt er brandstof uit de vleugel te komen.Vanwege het brandstoflek stond de brandweer paraat om een schuimtapijt rond het vliegtuig te leggen. De 44 passagiers en vier bemanningsleden bleven ongedeerd.Het toestel was opgestegen voor een vlucht naar Gulfport-Biloxi International Airport in Mississippi.