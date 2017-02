Triootje eindigt in cel

Een triootje dat een Amerikaans koppel voor ogen had, is vorige zondagochtend vroeg in Schenectady in de staat New York in arrestaties geŽindigd.H

Reacties

21-02-2017 14:31:49 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.661

OTindex: 2.242

Mogen ze wel samen in de cel?

21-02-2017 14:39:59 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.264

OTindex: 2.889

Maar wat deed Maxwell dan verkeerd?



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: