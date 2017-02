Koolstofverbindingen ontdekt op dwergplaneet

De ruimtesonde Dawn van de NASA heeft op de dwergplaneet Ceres koolstofverbindingen ontdekt die te vergelijken zijn met bouwstenen voor het leven op aarde. Dat hebben wetenschappers vandaag bekendgemaakt in het tijdschrift Science.



Ceres is met een diameter van 950 kilometer het grootste object van de astero´dengordel tussen Mars en Jupiter en staat drie keer verder van de zon dan de aarde. De ontdekking zet deze ijzige en rotsachtige wereld op de groeiende lijst van plekken in ons zonnestelsel die van belang zijn voor onderzoek naar het ontstaan van leven.



Dawn draait al bijna twee jaar in een baan om Ceres. ,,Ik denk dat deze organische moleculen nog ver weg staan van bacteriologisch leven, maar ze vertellen ons wel dat het zinvol is Ceres verder te bestuderen'', zei teamleider Christopher Russell. Mogelijk gaat onder het oppervlak zelfs een oceaan schuil.

