Doodzieke puppy zonder pootjes gered van spuitje

De dierenarts wilde boxerpuppy Nubby eigenlijk een spuitje geven, omdat het reutje zonder voorpootjes en een andere ernstige afwijking werd geboren. Maar een Amerikaans echtpaar besloot het schattige babyhondje ondanks zijn gebreken toch te adopteren. ,,We bekijken van dag tot dag hoe het gaat. Ook Nubby heeft namelijk recht op een leven. Hoe kort het waarschijnlijk ook zal zijn'', aldus de baasjes.Volgens de pleegouders van Nubby, die een Facebookpagina voor hun 'kind' in het leven hebben geroepen, gaat het momenteel best goed met het hondje. ,,Nubby bloeit na een moeilijke tijd redelijk op. Na de geboorte begon hij melkbelletjes te blazen uit zijn neusje en een grote boodschap doen kreeg hij niet voor elkaar. Wel opende Nubby al snel zijn oogjes en reageerde positief op geluiden, geuren en onze stemmen'', aldus Lou Robinson, één van zijn baasjes. Het barmhartige stel runt een hondenopvang.Onderzoek door een dierenarts heeft inmiddels aangetoond dat boxertje Nubby een chronische longontsteking heeft en een misvormde slokdarm waardoor vocht en eten in zijn keeltje blijven hangen. ,,Dat verklaart waarom de melk steeds naar buiten komt.'' Hoe lang Nubby nog zal leven weten de baasjes niet. Tot het moment van zijn overlijden zorgen ze ervoor dat het hondje niks tekort komt. ,,Dat betekent knuffelen, knuffelen en nog eens knuffelen. Want daar houdt ons lieverdje van. Als we in de buurt zijn kruipt hij lekker tegen ons aan.''