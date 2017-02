Twee vrouwen betrapt terwijl ze paardentestikels proberen smokkelen

Amerikaanse douaniers hebben bijna zes kilogram paardentestikels onderschept in de Washington Dulles International Airport. Twee vrouwen probeerden de ballen vanuit MongoliŽ binnen te brengen.De opmerkelijke vangst bevatte naast de testikels ook nog een berg vlees. Volgens de douane hadden ze liefst 19 kilogram paardenvlees en vlees van andere herkauwers bij zich. Daarbovenop hadden ze ook 3 liter melk van yakken in hun koffer zitten. Een van de vrouwen heeft aangegeven dat ze hun vreemde lading voor medicinale redenen zouden gebruiken.Maar omdat geen geen certificaat van herkomst hadden, nam de douane alles in beslag. Zonder een officieel document is het niet toegestaan om paardenvlees in te voeren in de Verenigde Staten, uit vrees voor mond-en-klauwzeer.De opmerkelijke vangst heeft geen juridische gevolgen voor de vrouwen. De douane heeft wel alles in beslag genomen en verbrand.