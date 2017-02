Vermiste Duitse pinguin dood gevonden

Een triest einde voor de pingu´n die sinds zaterdag vermist werd in Duitsland. Het dier is dood teruggevonden.



Een voorbijganger zag de Humboldt-pingu´n liggen op een parkeerplaats in de buurt van de dierentuin in Mannheim waar hij was verdwenen. Het dier was dood. Volgens een lokale Duitse krant zou de pingu´n onthoofd zijn, maar dat wordt niet door de politie bevestigd.



De pingu´n verdween zaterdag uit een dierentuin in Mannheim. Volgens de Duitse vereniging van dierentuinen zou het gaan om een georganiseerde bende die het dier gestolen heeft.



De criminelen zouden de pingu´n hebben ontvreemd om te verkopen aan mensen met een privÚdierentuin.



Directeur Joachim K÷ltzsch van het dierenpark zegt dat de afloop van het voorval niet slechter had kunnen zijn. "Wij zijn allemaal ontdaan. Ontdaan over de dood, maar ook ontdaan omdat met zo weinig respect met levende wezens wordt omgegaan."



Het Openbaar Ministerie in Mannheim heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van de pingu´n. Volgens deskundigen is het onmogelijk dat het dier zelf uit zijn verblijf ontsnapt is.

