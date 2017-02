Katapult om drugs over de grens te schieten

Een groot, stalen hek op de grens tussen Mexico en de VS? Daar lieten drugssmokkelaars zich niet door tegenhouden. Ze installeerden een katapult tegen het hek om hun drugs de VS in te schieten.Mexicaanse smokkelaars hebben een hele innovatieve manier gevonden om drugs de VS in te smokkelen. U.S. Customs and Border Protection, de Amerikaanse douane, vond in de Amerikaanse staat Arizona een katapult, waarmee de drugs gewoon de VS ingeschoten kunnen worden, schrijf de lokale zender NBC San Diego.Grenswachten kwamen het ding op het spoor toen ze 'verdachte activiteit' zagen aan de grens. Toen ze dichterbij kwamen ging een groep mensen er vandoor. Op dat moment zagen ze wat de groep aan het doen was.Het werk aan de katapult was overigens niet voor niets geweest: toen grenswachten het gebied doorzochten, vonden ze twee balen marihuana van in totaal 21 kilo. De Amerikaanse grenswachten hebben de katapult ontmanteld en de onderdelen overgedragen aan de Mexicaanse autoriteiten.De grens tussen Mexico en de Verenigde Staten is 1770 kilometer lang. Op 1000 kilometer daarvan staat intussen een hek. President Trump wil een muur bouwen langs de hele grens. Of dat dit type smokkelaars zal tegenhouden is nog maar de vraag.