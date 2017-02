Gouden medaille van oude mobieltjes

Veel mensen hebben er thuis nog wel een of meer liggen: oude mobiele telefoons. Maar wat moet je ermee? In Tokio weten ze daar wel raad mee. De Japanners gaan de vergane toestellen gebruiken om medailles voor de Olympische Spelen in 2020 te maken.Het is de bedoeling dat de inzameling van oude mobieltjes en andere kleine apparaten zo'n acht ton metaal oplevert. Het gaat om de kleine deeltjes goud, zilver en brons die erin verwerkt zijn. En de Japanners zien het wel zitten dat de beste sporters van de wereld straks met hún gerecyclede telefoons worden gehuldigd.De 18-jarige Hiroki Yamashita kwam met zeventien oude mobieltjes naar het verzamelpunt. Hij wordt al enthousiast bij het idee. "Het idee dat iets uit mijn huis onderdeel wordt van een medaille, daar word ik als inwoner van Tokio heel vrolijk van. Ik kijk ook echt uit naar de Spelen, die ik voor het eerst in mijn leven ga zien."Het idee achter de inzameling van de verouderde apparaten is om de mensen direct bij de Olympische Spelen van 2020 te betrekken. Maar ook het bevorderen van duurzaamheid en het besparen van kosten in de begroting van het evenement spelen mee. Daarnaast zijn er geen goud- en zilvermijnen in Japan.Honderden mensen hebben hun oude toestel inmiddels ingeleverd. Vanaf april worden ook in verschillende winkels en kantoren inzamelpunten geplaatst om de mobieltjes in te leveren. Uiteindelijk moeten er 5000 medailles van worden gemaakt.