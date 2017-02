Lullig buitje zorgt voor storm aan grappen

Bewoners van de Australische plaats Toowoomba lachten zich werkelijk slap, toen Nicko Mickle dit weerbeeld op Facebook zette. Mickle ontdekte het ‘lullige’ plaatje, toen hij op een weersite een naderende regenbui wilde bekijken.,,Een rare bui is onderweg naar Queensland, en het ziet ernaar uit dat Toowoomba het er flink van langs krijgt’’, zette de Australiër erbij. Het bizarre weersverschijnsel zorgde voor grote hilariteit en riep minstens zo grappige reacties op.,,Het binnenland krijgt te maken met extreem natte en winderige condities’’, liet Jamie Spear weten. Jake Cotter maakte zich meer zorgen om de plaats Dalby, dat ‘midden in in de vuurlinie’ zou liggen. Hopo Ofamooni raadde aan om vooral ‘bescherming te dragen’.