Verdwaalde piloot van gevechtshelikopter landt op autoweg

Tijdens slecht weer is in het noordwesten van Kazachstan een verdwaalde gevechtshelikopter midden op een hoofdweg geland. Plaatselijke media meldden vandaag dat het toestel van het type Mil Mi-8 uit het mistige sneeuwlandschap opdoemde en tot schrik van vrachtautochauffeurs plotseling voor hun neus landde.Bij het bericht is op internet een filmpje dat toont hoe de helikopterpiloot na de landing naar de voorste truck loopt en kennelijk de chauffeur naar de weg naar Aqtobe vraagt. Dan neemt hij dankbaar afscheid en loopt terug naar zijn toestel van ruim 9 miljoen euro.Het Kazachse ministerie van Defensie wil niet veel kwijt over het filmpje. De piloten waren volgens een persverklaring bezig met een oefening in het oriŽnteren met eigen ogen en in het landen tijdens slecht weer. Het toestel is veilig teruggekeerd naar de luchtmachtbasis.