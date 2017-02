Ford botst bijna op Boeing

De Amerikaanse acteur Harrison Ford is met zijn privévliegtuig bijna in botsing gekomen met een passagierstoestel van American Airlines op een vliegveld in Californië. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC News.



De 74-jarige Ford landde met zijn vliegtuig niet op de aangewezen landingsbaan, maar zette zijn vliegtuig aan de grond op een taxibaan. Daarbij vloog hij rakelings over een Boeing 737 met meer dan 100 mensen aan boord, die klaarstond om te vertrekken.



De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt het incident. Ford zelf heeft nog niet op de berichten gereageerd.



Het zou niet de eerste keer zijn dat Ford betrokken was bij een vliegtuigongeluk. In 2015 raakte hij gewond toen hij met zijn vliegtuig crashte op een golfbaan in Los Angeles. En in 1999 maakte hij een noodlanding tijdens een trainingsvlucht, ook in Los Angeles. Zowel zijn instructeur als hijzelf bleef ongedeerd.

Ze moeten die man zijn vliegbrevet afnemen wegens onverantwoord vlieggedrag.

Zulke figuren zijn een buitenproportioneel gevaar voor het overige vliegverkeer.



Ze moeten die man zijn vliegbrevet afnemen wegens onverantwoord vlieggedrag. QuoteZe moeten die man zijn vliegbrevet afnemen wegens onverantwoord vlieggedrag. Je had hem moeten zien gaan in z'n Millennium Falcon... dat waren nog eens vliegkunsten!

