Passagiers verlaten vliegtuig vanwege bizarre speech piloot

Een opmerkelijk tafereel, zaterdagavond op een vlucht van United Airlines van Texas naar San Francisco. Toen de passagiers allemaal aan boord waren, kwam de vrouwelijke piloot in burgerkleding het toestel ingestapt. Via de intercom sprak ze de passagiers toe: ,,Sorry dat ik een beetje laat ben, maar ik zit midden in een scheiding", klonk het.De piloot vervolgde haar praatje vervolgens met de vraag of ze wel of niet haar uniform moest aantrekken. De passagiers mochten stemmen, vertelt passagier Pam O'Neal achteraf aan televisiestation KPIX. Ze luisterde naar eigen zeggen met 'open mond' naar de piloot.Ook andere passagiers op vlucht UA455 luisterden vol verbazing naar de speech van de vrouw. Die ging naast haar outfit ook over politiek. ,,Ze zei eerst dat ze noch voor president Trump, noch voor Hillary Clinton had gestemd, omdat ze allebei leugenaars waren", aldus passagier Randy Reiss. ,,Daarna ging het alleen maar bergafwaarts. Het sloeg nergens op wat ze zei. Het ging van grappig naar angstaanjagend. We waren echt bang dat iemand die zo onstabiel overkwam, het vliegtuig zou besturen."De ooggetuige besloot uiteindelijk, samen met nog zo'n twintig andere passagiers, om uit het vliegtuig te stappen omdat hij zich niet veilig voelde. ,,Ik zal mijn copiloot vragen om te vliegen", probeerde de vrouw - van wie de naam niet werd meegedeeld - nog, maar dat kon de opgestapte passagiers niet overtuigen.,,Dag iedereen", tweette Reiss nadat hij was uitgestapt. ,,Ik sta te trillen op mijn benen. Ik ben net van mijn vlucht van United afgestapt omdat de piloot mentaal niet in orde was."