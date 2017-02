Held brengt auto bewusteloze bestuurder tot stilstand

Het had weinig gescheeld of er was op een snelweg in de Duitse deelstaat Beieren een groot ongeluk gebeurd. Dankzij een heldhaftig optreden van een Duitse automobilist kon de auto van een bewusteloos geraakte bestuurder uiteindelijk tot stilstand worden gebracht.

Bij het inhalen van het slingerende voertuig zag de man dat de bestuurder daarvan onwel was geworden en niet meer kon rijden. Volgens de brandweer ging de bestuurder vervolgens voor het stuurloze voertuig rijden, liet de andere auto zachtjes tegen zijn achterkant botsen en remde toen langzaam af. Zo kwamen beide voertuigen zonder verdere schade midden op de snelweg tot stilstand.



De onwel geworden automobilist bleek zwaar ziek en is naar een hospitaal gebracht. Het incident was bij het plaatsje Garching bij München.

Reacties

16-02-2017 08:27:34 jero













Laatste edit 16-02-2017 08:27 hoe dat eruit ziet als er geen held in de buurt is

16-02-2017 08:45:33 stora









Op de snelweg gaat dat met behoorlijke snelheden, dus dan moet je wel weten wat je doet.

En niet bang zijn dat je een deukje in je auto krijgt.

16-02-2017 09:07:05 allone











Zo iemand wil je tegenkomen als je problemen hebt.

Maar ik heb de indruk dat Duitsers over het algemeen goede chauffeurs zijn..



: die heeft nog geluk gehad, waarom bleef de auto doorrijden? Goede en oplettende chauffeur dit, die precies weet hoe en wat hij moet doen.Zo iemand wil je tegenkomen als je problemen hebt.Maar ik heb de indruk dat Duitsers over het algemeen goede chauffeurs zijn.. @jero : die heeft nog geluk gehad, waarom bleef de auto doorrijden?

16-02-2017 09:26:58 Ronin







Het feit dat hij door had dat de andere bestuurder onwel was, is op zich al top!

16-02-2017 09:32:29 venzje









@allone :

Maar ik heb de indruk dat Duitsers over het algemeen goede chauffeurs zijn. QuoteMaar ik heb de indruk dat Duitsers over het algemeen goede chauffeurs zijn. Ik geef toe dat ik het Duitse verkeer vaak prefereer boven het Nederlandse.

16-02-2017 10:04:49 stora









@venzje , dan zal je zomers wel genieten in Nederland op de weg want dan zijn er allemaal Duitsers op weg naar hun kuil in Zandvoort

