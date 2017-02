Roze vlaggetjes tegen hondenpoep in Zutphen

Een ludieke actie met een serieuze ondertoon. Rob en Tiny Robbertsen uit Zutphen balen van de hondenpoep in de groenstrook voor hun deur. Met roze vlaggetjes vragen ze aandacht voor het probleem. Over een lengte van circa twintig meter staan er nu 36, maar daarmee zijn nog niet alle drollen gemarkeerd.Het probleem speelt op de strook gras voor een rij huizen aan de Van der Capellenlaan, waar onder andere Robbertsen woont. Daar liggen tientallen drollen. ,,Mijn echtgenoot heeft van dinsdag tot en met vrijdag oppaskinderen'', zegt Rob Robbertsen over de aanleiding om in actie te komen. Kinderen en ouders lopen 's ochtends vaak via het grasveld naar het huis van Robbertsen. Meer dan eens nemen zij zo een klodder hondenstront mee naar binnen. ,,Er waren weken bij dat we elke dag moesten schoonmaken. Zo erg was het.''Robbertsen, die zelf overigens geen hond heeft, hoopt dat de recent geplaatste vlaggetjes hondenbezitters aanzetten om hun leven te beteren. Hij merkt dat de vrolijk gekleurde versiering, een ingeving van zijn vrouw, in de berm in ieder geval wordt opgemerkt. Of het ook effect heeft? ,,Zeg het maar. Dat weet ik niet.''