Zwembad 't Bun op Urk heeft sinds dinsdag een primeur voor Nederland. Het water in het zwembad wordt niet verwarmd door gas, maar met behulp van afvalwater uit het riool. Deze manier van duurzaam verwarmen is niet eerder gebruikt voor zwembaden.



Bij de aanpak, riothermie genoemd, wordt warmte uit het rioolwater teruggewonnen. Door langs een rioleringsbuis schoon water te laten stromen, warmt dat water een paar graden op. Vervolgens wordt dit schone water verder opgewarmd.



Aanleiding voor deze aanpak is een grote verbouwing van 't Bun. Hoewel het hernieuwde zwembad vorig jaar alweer open ging, is sinds dinsdag de nieuwe verwarming officieel in gebruik gesteld. Naast riothermie maakt het zwembad ook gebruik van grondwarmte.



Om het project mogelijk te maken, werkten onder meer de gemeente Urk, Waterschap Zuiderzeeland en Afvalwaterketen Flevoland samen.

S Door langs een rioolbuis water te laten stromen, loop je wel het risico dat er bij het minste of geringste lek, rioolwater in het zwembad komt

Door langs een rioleringsbuis schoon water te laten stromen, warmt dat water een paar graden op. Vervolgens wordt dit schone water verder opgewarmd. Een paar graden is idd niet veel.. Hoe wordt het dan verder opgewarmd? Een paar graden is idd niet veel.. Hoe wordt het dan verder opgewarmd?

Moet je niet bij een kouwekak gemeente doen.

