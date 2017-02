Man rijdt met auto eigen tuin in en vlucht

De politie in Heeze heeft maandagmiddag tevergeefs gezocht naar een man die met een auto zijn eigen tuin in is gereden. Volgens buren was hij niet nuchter en is hij na enige tijd ronddolen te voet vertrokken.



De man staat in de buurt bekend als een aparte man. Buren herkenden hem toen hij uit zijn auto stapte.



Hij dwaalde wat rond in zijn tuin, tot hij een schep pakte en lopend vertrok. Volgens ooggetuigen vertelde hij dat hij naar zijn vriendin ging. Omdat de getuigen het niet helemaal vertrouwden, belden ze de politie.



Waar de vriendin woont is niet bekend. Waar de man precies naartoe is gegaan dus ook niet. Verderop in Heeze zagen getuigen een dronken man in een bus stappen. De politie houdt er rekening mee dat het mogelijk om dezelfde man gaat.

Reacties

15-02-2017 17:00:41 allone

Stamgast



WMRindex: 25.515

OTindex: 55.350

Als het zijn eigen tuin is, zal hij toch vroeg of laat weeromkeren, neem ik aan.

15-02-2017 17:07:20 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 3.728

OTindex: 6.623

Quote:

Volgens buren was hij niet nuchter en is hij na enige tijd ronddolen te voet vertrokken.

Uhhh, na het lezen van de titel had ik ook al in de gaten dat hij niet nuchter zou zijn.

: Dat neem ik ook aan. Uhhh, na het lezen van de titel had ik ook al in de gaten dat hij niet nuchter zou zijn. @allone : Dat neem ik ook aan.

15-02-2017 17:54:34 jero

Oudgediende



WMRindex: 5.987

OTindex: 6

@allone : zie je ook altijd in misdaadseries zoals ncis, gaan ze naar het huis van een verdachte die dan net toevallig aankomt of vertrekt, vanaf 50 meter afstand roepen ze hem aan ipv dat ze hem dicht benaderen en dan rent hij er altijd vandoor, ze weten waar je woont sukkel ze kunnen elke dag terug komen

15-02-2017 19:53:05 RupertMeurdog

Quote:

Hij dwaalde wat rond in zijn tuin, tot hij een schep pakte en lopend vertrok.

Zand erover? Zand erover?

