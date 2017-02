Kat Sjakie na dagen uit Alkmaarse boom gered

Na ruim drie dagen is de Alkmaarse kat Sjakie maandag herenigd met z'n baasje. Het beestje was vrijdag in het Victoriepark in een boom geklommen, maar durfde er niet meer uit.

Door de dichte begroeiing in het park, slaagde de brandweer niet om de kat uit z'n benarde positie te bevrijden. Na aandringen van gemeenteraadslid Ben Bijl bleek de gemeentelijke groenvoorziening bereid om bij de reddingsoperatie te assisteren, zo schrijft NH mediapartner Alkmaar Centraal.

De hoogwerker van de gemeentewerkers bleek wel hoog genoeg. Terwijl medewerkers van de plaatselijke dierenambulance met netten klaarstonden om Sjakie bij een eventuele val op te vangen, werden de groenwerkers en baasje Marjolein in de bak van de hoogwerker langzaam richting Sjakie gestuurd.



Sjakie was zo blij om z'n baasje te zien, dat hij onmiddellijk op haar afkwam. Nadat hij door één van de groenwerkers bij z'n nekvel was gegrepen, is hij zonder problemen naar beneden gebracht. Het beestje maakt het goed, zo blijkt uit een Facebook-post van een vrouw die bij de operatie betrokken was.

"Hij heeft geen wondjes en is energiek. Hij is wel minimaal een kilo afgevallen en hij had enorme honger. Maar nu is hij weer heerlijk thuis. Hij is blij en uitgeput."

15-02-2017 12:17:19 allone

Dat zijn een heleboel mensen, om 1 kat uit een boom te krijgen: misschien moeten ze die katten eens leren klimmen

