Vermiste Tilburgse kat teruggevonden in Oostenrijk

Teruggevonden katten zijn normaal gesproken geen groot nieuws, maar het geval van Pepper uit Tilburg is de spreekwoordelijke uitzondering op de regel. Zes maanden nadat ze verdween uit haar huis in Tilburg werd de driejarige poes teruggevonden in Oostenrijk, zo'n 950 kilometer van huis.



Een jager vond Pepper in Aschbach-Markt vorige week in de buurt van Wenen in Niederösterreich, meldt de Oostenrijkse omroep ORF. Zwaar vermagerd en verwilderd belandde Pepper bij de dierenarts. Die onderzocht haar en vond onder meer wormen in de longen, iets wat maar zelden voorkomt.



De geredde Pepper toonde zich niet van haar beste kant, vertelt dierenarts Konrad Hehenberger. "Ze was boos, schuw en haalde constant naar ons uit. Ze stierf ook van de honger."



Röntgenonderzoek bracht aan het licht dat Pepper gechipt was en dat nummer leidde naar Tilburg in Nederland, naar Franka Schapendonk.



Die geloofde eerst niet dat het waar was, maar dat de Oostenrijkers wisten dat haar kat Pepper heette was het ultieme bewijs. Er werden foto's uitgewisseld en toen wist Franka het zeker: haar Pepper was gevonden.



Vooralsnog is het een raadsel hoe Pepper de lange reis van Nederland door Duitsland en Oostenrijk heeft afgelegd. Franka vermoedt dat Pepper in een vrachtwagen is gesprongen en op die manier de 950 kilometer naar Niederösterreich heeft afgelegd.



Schapendonk wil Pepper nu zo snel mogelijk ophalen, met de auto. De reis staat nu gepland voor volgend weekend. Franka zoekt nog iemand die met haar mee wil rijden. De kliniek die Pepper heeft opgevangen heeft haar verzekerd dat ze niets hoeft te betalen voor de opvang en behandeling.

Reacties

Anders had je nog kans dat pepper niet was opgehaald.

Mooi raar nieuws Dat hoor je niet vaak dat een dierenkliniek de opvang en behandeling kosteloos werkt.Anders had je nog kans dat pepper niet was opgehaald.Mooi raar nieuws

Idd mooi, dat die Oostenrijkers zo goed voor haar gezorgd hebben, ondanks de tegenstand.. en fijn dat Franka haar poes weer terug heeft. Hoop dat pepper zich thuis ook weer thuis zal voelen, en minder schuw zal zijn.



Dus.. wie heeft er zin in een ritje naar Oostenrijk dit weekend?

S Ze kunnen haar ook gewoon per post terugsturen aangezien ze overleden is: ' Ze stierf ook van de honger'





@Cyberficial : Zo las ik het ook in eerste instantie, maar ze bleek toch nog te leven.

