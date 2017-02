Man steelt 7 miljard dollar omdat Jezus het wilde

De Amerikaanse John Michael Haskew wist in december vorig jaar maar liefst 7 miljard dollar (ruim 6,5 miljard euro) te stelen via bankoverschrijvingen. Volgens hem gaf hij daarmee enkel gehoor aan 'een verzoek van Jezus', die volgens hem wilde dat hij rijk zou zijn.



Haskew maakte op 9 en 10 december vorig jaar via 70 transacties vanaf rekeningen van anderen een totaalbedrag van 7 miljard dollar over naar een andere rekening. Toen de politie hem vroeg waarom hij dat had gedaan, verwees hij naar een hogere macht. 'Jezus Christus creŽerde weelde voor iedereen', valt er in het politierapport als reden te lezen. 'Op basis van dat gegeven geloofde Haskew dat hij de weelde die Jezus voor hem had gecreŽerd en die hem toebehoorde kon verkrijgen.'



Het is niet duidelijk wie de eigenaar is van de rekening waarnaar het geld werd overgemaakt. Haskew was naar eigen zeggen een 'autodidact binnen de bankindustrie'. De man kan vijf jaar gevangenisstraf krijgen en daarnaast een boete van 250.000 dollar (234.000 euro). Dat is inclusief de strafvermindering die hij al kreeg, nadat hij vorige week donderdag bekende eerder onjuiste informatie te hebben verstrekt. Het is niet bekend of de slachtoffers hun geld hebben teruggekregen.

Reacties

10-02-2017 10:26:01 stora

Erelid



WMRindex: 4.537

OTindex: 627

@De Paus, waarom wilde je zus dat?

10-02-2017 10:55:54 kookgraag

Je kunt Jezus wel alles in de schoenen schuiven,zelfs moorden en stelen,en zelf profiteer je er niet van natuurlijk,rare ideeën houden mensen er soms op na

10-02-2017 12:00:44 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.584

OTindex: 2.225

Quote:

De man kan vijf jaar gevangenisstraf krijgen en daarnaast een boete van 250.000 dollar Alleen dat? Of moet hij die miljarden misschien ook nog terugbetalen? Alleen dat? Of moet hij die miljarden misschien ook nog terugbetalen?

10-02-2017 12:12:24 Jawel

Erelid



WMRindex: 658

OTindex: 4.734





Quote:

Het is niet bekend of de slachtoffers hun geld hebben teruggekregen. @venzje : dat is niet helemaal duidelijk:

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: