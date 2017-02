Deurwaarder wilde seks ipv geld

Een Sittardse gerechtsdeurwaarder is in het vizier van justitie. Limburgse vrouwen met schulden verklaren dat hij uit was op seks, als betaling ‘in natura’.



Dat bevestigt de politie tegenover De Limburger. De politie probeert de zaak in kaart te brengen.



Gerechtsdeurwaarder K. uit Sittard wordt ervan verdacht betalingen te hebben geďnd ‘in natura’. Er liggen inmiddels enkele aangiftes tegen hem van vrouwen in Limburg, die hij om bepaalde diensten van seksuele aard zou hebben gevraagd.



De politie Limburg bevestigt dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen de man. Een woordvoerder sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn. Verder wil de politie nog niets over de zaak kwijt.



K. meldde medio januari zelf aan de directie van het Sittardse kantoor waar hij werkte dat hij over de schreef was gegaan. „Wij hebben dat gesprek beëindigd en hem onmiddellijk buiten gezet”, zegt directeur Hans van Lent. „We willen niets meer met hem te maken hebben.” Zijn naam is ook niet meer terug te vinden op de gevel, noch op de vernieuwde website van het kantoor. K. was ooit mede-eigenaar van het betreffende kantoor, maar dat was sinds 2008 al niet meer het geval, zegt de directeur. „Hij was sindsdien formeel niet meer betrokken bij de firma. Hij werkte nog voor ons op een soort freelancebasis. Hij kreeg van ons onder meer opdrachten om exploten uit te brengen en was vaak hele dagen op pad. De afstand tussen ons kantoor en hem was al heel groot.”



Hoe de man precies te werk ging richting de vrouwelijke schuldenaren, blijft onduidelijk. Over de aard van de vermeende seksuele diensten kan en wil Van Lent niks zeggen. „Daar weet ik ook het fijne niet van. Ik mag er sowieso niks over zeggen zolang het politieonderzoek loopt.”



De politie heeft voor de kwestie een speciaal mailadres geopend. Via deurwaarder-limburg@politie.nl kunnen slachtoffers zich melden.

Reacties

09-02-2017 10:37:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.580

OTindex: 2.224

In het straatje achter dat deurwaarderskantoor ben ik geboren...

09-02-2017 10:41:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.914

OTindex: 51.665

Ik snap dat niet zo goed. Het geld dat de deurwaarder binnenhaalt is toch niet voor hem persoonlijk.

De bedrijven die alsmaar hun openstaande rekeningen niet betaald krijgen moeten toch iets vermoeden.

Seks kan je immers niet afdragen net als geld.

09-02-2017 10:42:25 linctus

Oudgediende



WMRindex: 1.272

OTindex: 16.482

Nog een reden waarom ik altijd mijn rekeningen op tijd betaal

09-02-2017 10:45:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.914

OTindex: 51.665

kunt betalen. Er is een hoop armoe in ons land. @linctus : Dat is heel slim. En ook heel fijn dat je die rekeningenbetalen. Er is een hoop armoe in ons land.

09-02-2017 11:40:24 linctus

Oudgediende



WMRindex: 1.272

OTindex: 16.482



Jammer dat zo iemand daar misbruik van maakt. @Mamsie : Inderdaad is er heel veel armoede in ons land.Jammer dat zo iemand daar misbruik van maakt.

09-02-2017 11:52:05 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 775

OTindex: 6

S @Mamsie , ik neem aan dat de deurwaarder zelf het geld betaalde. Ik snap alleen nog niet helemaal wat er nu strafrechtelijk mis is. Hij had seks op vrijwillige basis neem ik aan?

09-02-2017 13:11:04 Sjaak

Moderator



WMRindex: 14.983

OTindex: 25.009

Die deurwaarder moest op zijn beurt natuurlijk met die schuldeisers naar bed.

09-02-2017 13:11:56 Balderic

Senior lid

WMRindex: 712

OTindex: 2

@venzje :

In het straatje achter dat deurwaarderskantoor ben ik geboren... QuoteIn het straatje achter dat deurwaarderskantoor ben ik geboren...



Weet je nu eindelijk wie je vader is.

Het is dus niet alleen maar negatief nieuws. Weet je nu eindelijk wie je vader is.Het is dus niet alleen maar negatief nieuws.

09-02-2017 13:21:16 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.580

OTindex: 2.224

@lonewolf : @Balderic : Ik heb zomaar het idee dat meneer K. jonger is dan ik. En dat deurwaarderspand stond er destijds ook nog niet.

09-02-2017 13:53:56 Hisoka

Erelid



WMRindex: 881

OTindex: 975

vragen mag altijd toch?

09-02-2017 14:39:49 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.580

OTindex: 2.224

@Balderic : Je schijnt er nogal wat van te weten. Jouw familie?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: