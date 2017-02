Meisje zoekt nier voor moeder

Ze is pas negen jaar, maar Donita Vissers uit Breda is met hele andere dingen bezig dan haar leeftijdsgenootjes. Namelijk het vinden van een donornier voor haar moeder. Op Facebook doet ze een noodkreet.,,Een nier voor mijn mama'', zegt het meisje dichtend in een filmpje. ,,Dat doet mij veel verdriet. Al is er niemand die dat aan mij ziet. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Nog steeds komen we niet vooruit.''De noodkreet wordt volop gedeeld, maar nog zonder succes. Het is moeilijk voor moeder Cindy Schaerlackens (41) om haar dochter zo te zien. ,,Ze is er zo mee bezig. Ze heeft onlangs haar spreekbeurt gedaan over niertransplantatie en maakt nu weer een werkstuk over donor zijn.''De zoektocht naar een donornier is nog niet zo makkelijk, want de Bredase heeft bloedgroep 0 positief met veel antistoffen. Dat komt omdat ze al eerder de donornier en -alvleesklier heeft afgestoten. ,,Het moet dus de perfecte match zijn."Schaerlackens heeft sinds haar dertiende diabetes. Daar kwam tijdens de zwangerschap van Donita het HELLP-syndroom bij, waardoor haar nieren minder goed zijn gaan werken. Ze krijgt via transplantatie een nier en alvleesklier, maar na drie jaar stoot het lichaam van Schaerlackens de organen af. Sindsdien moet ze bijna iedere dag gedialyseerd worden, om haar bloed schoon te filteren.,,Ik word om tien uur 's avonds opgehaald door een taxi. In het ziekenhuis word ik gedialyseerd en de volgende ochtend weer thuisgebracht. En zo vier avonden per week." Tot voor kort gebeurde dit overdag, maar daardoor zag de Bredase haar gezin amper. ,,Ik ben er slecht aan toe, waardoor ik weinig kan en heel de dag op de bank lig. Maar nu ben ik wl vaker thuis.''Op de afdeling waar Schaerlackens 's nachts ligt, zijn in twee en een half jaar tijd al drie mensen geholpen door een oproep op Facebook. ,,Dat waren onbekende mensen die zich aanmeldden als donor. Toen Donita dat hoorde, wilde ze dat ook proberen. Ik zei tegen haar: 'Bij ons lukt dat niet, maar als jij dat wilt, moet je dat doen.' Nu komt haar oproep wel hard aan bij mij."Update: Vijftien mensen willen een nier doneren. Artikeltje