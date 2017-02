Spectaculaire meteoor met supersonische knal

Een meteoor die maandagochtend uit de lucht kwam vallen boven Lake Michigan heeft voor verbaasde reacties gezorgd in verschillende Amerikaanse staten.Op video's van bewakingssystemen en dashcams in auto's is goed te zien hoe de hemel enkele seconden lang fel wordt verlicht. De meteoor is niets meer dan wat gruis uit de ruimte dat op hoge snelheid de dampkring binnenvliegt.Volgens een Amerikaanse meteoroloog ging de meteoor gepaard met een supersonische knal, die de huizen in de staten Wisconsin en Illinois even deed schudden.