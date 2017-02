Apeldoorse seniorenpartij wil afvalbakken voor warme poep

APELDOORN - De Verenigde Senioren Partij wil van het Apeldoornse college van B en W duidelijkheid over extra openbare afvalbakken.Aanleiding: hondenpoep. Baasjes zijn in Apeldoorn verplicht poep op te ruimen en zelfs om 'opruimgereedschap' bij zich te hebben, op straffe van een bekeuring. De VSP vindt dat er dan wel voldoende bakken moeten zijn om de uitwerpselen in te deponeren. Zakjes met warme poep mee naar huis sjouwen is niet nodig, vindt de partij.