Uit slachthuis gevluchte stier slingert man de lucht in

Een stier die maandagmiddag was ontsnapt uit een slachthuis in Dodewaard, heeft tijdens zijn vlucht een man verwond. Het dier, zonder hoorns, nam het slachtoffer op zijn kop en slingerde hem de lucht in.De gewonde man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.De ontsnapte stier is in de buurt van de Matensestraat doodgeschoten door een jachtopzichter, die was ingeschakeld door de politie. Onbekend is nog hoe het dier heeft kunnen ontsnappen. Foto