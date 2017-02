Belgische basejumper overleeft op wonderbaarlijke wijze val van 40 meter

Rabih uit Brugge sprong vorige week van een spoorbrug in het Duitse Breitnau. De basejump ging helemaal mis en hij crashte veertig meter lager tegen de grond. Als bij een wonder overleefde hij de val, maar hij stopt nu wel definitief met basejumpen.Voorlopig kán de waaghals ook niet meer springen. Hij hield een heleboel verwondingen over aan het ongeluk: twee gebroken enkels, twee hielbreuken, twee tanden kwijt, een gebroken rug en een klaplong. “Ik schat dat ik met een snelheid van 120 kilometer per uur tegen de grond viel”, vertelt de 39-jarige Rabih tegen Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. “Het is een mirakel dat ik nog leef. Zelfs de dokters begrijpen het niet.”Als het goed is, zal hij volledig herstellen. “Al zal het nog een hele tijd duren. Ik ben vooral dankbaar dat ik het nog kan navertellen”, aldus Rabih. “Ik kan mijn kinderen, vrienden en familie niet genoeg bedanken voor hun steun. De bijna fatale sprong is dan ook mijn laatste geweest. Met pijn in het hart ga ik op zoek naar een andere uitdaging.”Dit zijn de schokkende beelden: Filmpje