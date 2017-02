Brabander scoort zeven boetes bij politiecontrole

Het banksaldo van een Brabantse automobilist staat er na dit weekend een stuk minder goed voor. Bij een controle in Nuenen kreeg de man maar liefst zeven prenten van de politie.



De man mocht om te beginnen niet eens achter het stuur plaatsnemen, hij had namelijk geen rijbewijs (360 euro). Zijn auto was niet verzekerd (400 euro), de verlichting van zowel zijn auto als zijn aanhanger deed het gedeeltelijk niet (twee keer 40 euro) en de auto was ook nog eens niet APK gekeurd (130 euro).



En de agenten spaarden de man niet. Er kwam nog een boete bij voor het niet dragen van een autogordel (140 euro). De zevende en laatste boete kreeg hij voor het niet bij zich hebben van identificatie: 90 euro. Het totale bedrag van deze zaterdagavond voor de 'automobilist' kwam daarmee uit op 1400 euro.

Reacties

07-02-2017 10:11:16 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.563

OTindex: 2.220

Bij zo iemand betwijfel ik of de bekeuringen ook maar enige invloed zullen hebben op zijn toekomstig gedrag...

07-02-2017 10:23:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.890

OTindex: 51.611

Het ontbrak er nog maar aan dat hij beschonken was.

07-02-2017 11:35:01 Ronin

Lid

WMRindex: 66

OTindex: 1

Boete voor rijden zonder rijbewijs mag van mij gerust 10x hoger, levensgevaarlijk! En als je iemand letsel toebrengt zonder geldig rijbewijs rij je onverzekerd.

07-02-2017 11:53:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.563

OTindex: 2.220

@Ronin :

En als je iemand letsel toebrengt zonder geldig rijbewijs rij je onverzekerd. QuoteEn als je iemand letsel toebrengt zonder geldig rijbewijs rij je onverzekerd. Dat was hij sowieso al.

07-02-2017 13:34:17 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.694

OTindex: 126

S Ik ken iemand een site reed onverzekerd op een brommer... Kreeg een ongeluk met de nieuwste Mercedes..... Hij is nog steeds aan het afbetalen... Het is 15 jaar geleden....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: