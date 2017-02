Magnetische storm gefilmd vanuit vliegtuig

Fotograaf Nathan Starzynski heeft betoverende beelden vastgelegd van het noorderlicht in het vliegtuig boven de Canadese provincie Alberta.Starzynski had een stoeltje aan het raam gereserveerd nadat hij de weersvoorspelling had gezien, waarbij een magnetische storm op komst was.Hij had een hele rij stoelen voor zichzelf en zette zijn camera stevig tegen het raam met een statief. Aangezien vliegtuigramen heel gevoelig zijn voor terugkaatsing, verduisterde hij de rest van het raampje met een trui. Het leverde hem deze wonderlijke beelden op.