Belgisch Limburg krijgt eigen munt

Belgisch Limburg krijgt een nieuwe munt. Vanaf mei zullen de eerste gemeenten betaalkaarten invoeren waarmee hun inwoners LimbU’s kunnen verdienen en uitgeven. Het is de bedoeling heel de provincie mee te krijgen. Dat meldt de krant Het Belang van Limburg.



Naast de harde euro, krijgt Limburg als eerste provincie de LimbU, een warme gemeenschapsmunt die één eurocent waard is. LimbU’s verdienen kan met positieve acties voor de gemeenschap zoals vrijwilligerswerk, bloedgeven of zwerfvuil opruimen. Betalen in LimbU kan voor streekproducten maar ook in musea, zwembaden, culturele centra en de lokale kleinhandel.



“De Limburgse munt zal ervoor zorgen dat de burgers kunnen deelnemen aan het lokale beleid. Zij worden beloond met LimbU’s. Mensen die betalen met LimbU’s zullen worden erkend als burgers die iets goeds gedaan hebben voor de gemeenschap”, zegt coördinator Wim Van De Putte.

