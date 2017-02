Draaimolen van ijs

Uitbaters van een restaurant in Minnesota, in de Verenigde Staten, hebben in een meer in de buurt een draaimolen van ijs gemaakt. Met kettingzagen hebben ze een grote dikke schijf uit het ijsoppervlak gezaagd. Buitenboordmotoren van een motorboot laten de carrousel ronddraaien.Een origineel idee is het niet, misschien hebben ze dit afgekeken van deze mensen uit Letland Hoewel sommige mensen zeggen dat het idee uit Finland komt.