Man steelt voor 64 cent bij supermarkt

In Nijmegen is zaterdagmiddag een winkeldief in de kraag gegrepen. Dat man stal voor 64 cent bij een supermarkt.



Hij haalde soep weg uit de winkel. Dat deed hij niet voor zichzelf, maar voor een zwerver die voor de deur stond. Wijkagent William Nijland laat zaterdagavond via Twitter weten dat de winkeldief er met een waarschuwing vanaf is gekomen.



De zwerver moest overigens op zoek naar een andere maaltijd. De gestolen soep werd (uiteraard) teruggezet in de winkel.

Reacties

06-02-2017 12:10:35 allone

Stamgast



WMRindex: 25.344

OTindex: 55.213





Laatste edit 06-02-2017 12:10 Vreemd verhaal. Ergens anders stond dat hij wel zijn eigen boodschappen had gedaan (en betaald); dan had hij die soep ook wel af kunnen rekenen

06-02-2017 12:19:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.880

OTindex: 51.600



Echt Hollands, we willen wél helpen maar het mag niks kosten. Hmmmm, koude soep voor een dakloze.Echt Hollands, we willen wél helpen maar het mag niks kosten.

06-02-2017 12:36:49 allone

Stamgast



WMRindex: 25.344

OTindex: 55.213





Mij lijkt het een slechte smoes.. @Mamsie : het gaat weer vriezen, dus waarschijnlijk erwtensoepMij lijkt het een slechte smoes..

06-02-2017 15:53:53 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.687

OTindex: 126

S Ben je dan dom, stel dan voor een paar duizend euro.... Maar voor zo weinig....

06-02-2017 17:28:15 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.096

OTindex: 6.945

S



Kijk zo denk ik er ook over Gij zult niet stelen, maar als gij het toch doet, zorg dan dat wat gij jat wel de moeite waard is. Quote @HHWB : Ben je dan dom, stel dan voor een paar duizend euro..Kijk zo denk ik er ook overGij zult niet stelen, maar als gij het toch doet, zorg dan dat wat gij jat wel de moeite waard is.

06-02-2017 18:37:07 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 5.718

OTindex: 1.145

Misschien was het een principekwestie? Dat hij vond dat de supermarkt de daklozenkrantenverkopers af en toe moet supporten ofzo?

