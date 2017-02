Zwolse bioscoop veilt oude stoelen voor het goede doel

Altijd al een eigen bioscoopstoel willen hebben? De Zwolse bioscoop Cinema de Kroon veilt de oude stoelen van de bioscoop aan het Gasthuisplein. De opbrengsten gaan naar de stichting Schipper Mag Ik Ook Eens Varen.

De stoelen zijn door Pathé niet meegenomen naar de nieuwe bioscoop aan de Pannekoekendijk in Zwolle en dus overbodig geworden. Daarom is besloten ze nu te veilen voor het goede doel.



Wie interesse heeft, kan zich melden op een speciale facebookpagina. Eén stoel kost vijftien euro. Twee stoelen aan elkaar gaan weg voor vijfentwintig euro. Wie drie stoelen of meer koopt, kan ze voor een tientje per stuk meenemen.

Inmiddels hebben verschillende mensen zich al gemeld. De stoelen kunnen zaterdag 11 februari opgehaald worden bij de oude bioscoop tussen 10.00 en 16.00 uur.

Naast de stoelen wordt ook de neon-verlichting van de bios geveild. Het gaat onder meer om de neon-letters met de naam van de bioscoop die nu nog op het dak boven de entree staan. Burgemeester Henk Jan Meijer zal op zaterdag de elfde optreden als veilingmeester.



De Zwolse stichting Schipper Mag Ik Ook Eens Varen wil mensen met een beperking vaartochtjes aanbieden. Het schip is al gekocht maar moet nog worden verbouwd zodat het geschikt is voor de doelgroep.

De boot ligt op dit moment op een scheepswerf in Hasselt. Het is de bedoeling dat het schip deze zomer kan gaan varen.

Reacties

05-02-2017 18:44:41 stora

Erelid



WMRindex: 4.507

OTindex: 621

Beter dan weggooien.

En anders waren ze denk naar een kringloopbedrijf gegaan en kon je ze daar kopen.

Nu wordt het geld goed besteed aan gehandicapten.

05-02-2017 19:06:46 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 5.717

OTindex: 1.145

. Kan best leuk zijn als je een grote hal hebt of een filmkamer. Helaas heb ik niets van dat alles en ook geen plek voor dit soort zaken. Maar het idee is prima en het doel goed

05-02-2017 19:12:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.872

OTindex: 51.592

Ik hoef niet hoor!

Zo'n ouwe uitgewoonde stoel waarin al van alles gebeurd kan zijn.

Misschien wel stinkend en vól met vieze beestjes!

En uitgepulkte snotkorstjes....



Laatste edit 05-02-2017 19:13

