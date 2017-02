Kinderen overleden na eten van fruit op een lege maag

Amerikaanse en Indiase wetenschappers zeggen dat een mysterieuze ziekte die meer dan 100 kinderen per jaar in Noord-India gedood heeft, werd veroorzaakt door het eten van lychees op een lege maag. Al ruim twintig jaar lang kregen ogenschijnlijk gezonde kinderen in de regio Bihar plotselinge aanvallen en verloren ze het bewustzijn.

Bijna de helft overleed, tot verbijstering van hun artsen.

Uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, blijkt nu dat ze werden vergiftigd door het eten van fruit.



Het merendeel van de slachtoffers waren arme kinderen in de belangrijkste lychee producerende regio van India, die de vruchten die op de grond in boomgaarden waren gevallen hadden opgegeten, aldus het tijdschrift.

Lychees bevatten giftige stoffen die het vermogen van het lichaam om glucose te vormen aantasten. Dat was extra funest bij jonge kinderen van wie de bloedsuikerspiegel al laag was, omdat ze niet meer gingen eten.

Ze werden 's nachts schreeuwend wakker met stuiptrekkingen en ze verloren het bewustzijn als gevolg van een acute zwelling van hun hersenen.

Bij het onderzoek van zieke kinderen, die tussen mei en juli 2014 in het ziekenhuis van Muzaffarpur werden opgenomen, werd een link gelegd naar een uitbraak van de ziekte die een zwelling van de hersenen en stuiptrekkingen bij kinderen in het Caribisch gebied had veroorzaakt.

Die uitbraak werd veroorzaakt door de ackee vrucht, die hypoglycine bevat, een giftige stof die lichaam verhinderd om glucose te vormen. Tests toonden daarna aan dat lychees ook hypoglycine bevatten.

Dit heeft ertoe geleid dat ambtenaren van Volksgezondheid de ouders zijn gaan voorlichten, zodat ze ervoor zorgen dat jonge kinderen 's avonds een maaltijd krijgen en dat ze het aantal lychees die ze eten beperkt houden.

Kinderen die verschijnselen vertonen die met de uitbraak van de ziekte gepaard gaan, moeten snel worden behandeld voor hypoglykemie, of lage bloedsuikerspiegel, zo hebben de ambtenaren gezegd. Het aantal gemelde gevallen van de ziekte is sindsdien gedaald van honderden per jaar tot ongeveer 50, aldus de New York Times.

Reacties

05-02-2017 10:04:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.863

OTindex: 51.573



Goed nieuws voor mij, weg met de Metformine en hier met die vruchten!!!!



Laatste edit 05-02-2017 10:06



Laatste edit 05-02-2017 10:07 Dus als ik het goed begrijp verlagen lychees de bloedsuikerspiegel.Goed nieuws voor mij, weg met de Metformine en hier met die vruchten!!!!

05-02-2017 10:09:52 allone

Stamgast



WMRindex: 25.312

OTindex: 55.169

@Mamsie : niet op lege maag eten svp



Arme kinderen niet op lege maag eten svpArme kinderen

05-02-2017 11:19:28 submarine

Senior lid

WMRindex: 425

OTindex: 488

Wnplts: Oceania





@Mamsie :

Gebruik jij Metformine?! Ik ken iemand die aan de lopende band aan de diarree was door

Heb je de andere bijwerkingen ook gelezen?

In feite is elk "medicijn" vergif. Aan mij zouden ze het niet kunnen slijten; dan maar liever dood. Is dit niet een geweldige oplossing voor diabetespatiënten? Ja, ik zeg maar wat met mijn lekenverstand ...Gebruik jij Metformine?! Ik ken iemand die aan de lopende band aan de diarree was door die troep . Zomaar, zonder enige waarschuwing. De waterdunne smurrie liep dan via zijn broekspijpen regelrecht tussen de naden van de parketvloer.Heb je de andere bijwerkingen ook gelezen?In feite is elk "medicijn" vergif. Aan mij zouden ze het niet kunnen slijten; dan maar liever dood.

05-02-2017 12:57:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.863

OTindex: 51.573



Ik voel me goed en mijn bloedsuikerspiegel is acceptabel.

Mooi toch! @submarine : Ja, dat is helaas nodig. Maar van bijwerkingen heb ik helemaal geen last. Niet in het begin en nu nog niet.Ik voel me goed en mijn bloedsuikerspiegel is acceptabel.Mooi toch!

05-02-2017 13:26:56 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.089

OTindex: 6.906

S

Honderden kinderen moesten sterven voordat de artsen doorkregen wat er aan de hand was . In de streek waar grootschalig lychees worden verbouwd, was niemand ervan op de hoogte dat deze vruchten hypoglycine bevatten. De symptomen van deze ziekte deden toch wel heel veel denken aan die van een overdosis insuline, maar nee

de artsen stonden weer voor een raadsel. De vraag die ik hier aan de orde wil stellen is deze: zijn de artsen in ons land nou wel zo veel beter? In India heeft het veel te lang geduurd voordat ze erachter kwamen wat er aan de hand was. Als iets soortgelijks zich in ons land zou voordoen, hoe lang zou het dan duren en hoeveel doden moeten er dan vallen voordat de "medische wetenschap" erachter komt wat er aan de hand is? Op zich is er niets mis met het eten van deze vruchten, miljoenen mensen eten dagelijks lychees en die hebben geen last. Maar als kleine kinderen overdag hun buikje vol eten met lychees en ze gaan dan zonder avondmaaltijd naar bed, dan kan er dus helemaal fout gaan.Honderden kinderen moesten sterven voordat de artsendoorkregen wat er aan de hand was. In de streek waar grootschalig lychees worden verbouwd, was niemand ervan op de hoogte dat deze vruchten hypoglycine bevatten. De symptomen van deze ziekte deden toch wel heel veel denken aan die van een overdosis insuline, maar neede artsenstonden weer voor een raadsel. De vraag die ik hier aan de orde wil stellen is deze: zijn de artsen in ons land nou wel zo veel beter? In India heeft het veel te lang geduurd voordat ze erachter kwamen wat er aan de hand was. Als iets soortgelijks zich in ons land zou voordoen, hoe lang zou het dan duren en hoeveel doden moeten er dan vallen voordat de "medische wetenschap"erachter komt wat er aan de hand is?

05-02-2017 13:43:00 allone

Stamgast



WMRindex: 25.312

OTindex: 55.169

@De_Paus: het gebeurt wel vaker dat mensen niet goed gediagnosticeerd worden, dat gebeurt overal.

Helaas, artsen zijn ook maar mensen.



Laatste edit 05-02-2017 13:43

