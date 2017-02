Vrouw bevallen van een kikker

De 36-jarige Precious Nyathi uit Zimbabwe was acht maanden zwanger toen ze beviel van iets wat meer leek op een kikker dan op een baby.Na de geboorte werden moeder en ‘kind’ opgenomen in het ziekenhuis, Ondanks wanhopige pogingen van de artsen overleed het ”kind niet lang na de geboorte. “Ik verwachtte een kind en dit is wat God ons gaf, het is een helse ervaring die me mijn hele leven zal achtervolgen” aldus 36-jarige Nyathi.Het radeloze stel nam hun ‘baby’ mee naar huis om advies te vragen aan de dorpsoudsten. Het dorpshoofd adviseerde de ouders om de pasgeboren ‘baby’ in een openbare ceremonie verbranden.Het ziekenhuis die de geboorte bevestigde heeft geen medische verklaring voor de ongewone geboorte. ”De artsen staan voor een raadsel”.