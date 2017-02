Belgische gemeente heeft confettiverbod tijdens carnaval

Confetti hoort er toch een beetje bij tijdens carnaval. Nou, niet als het aan een gemeente in België ligt, daar is het verboden om met confetti te gooien.



In de West-Vlaamse gemeente Menen wordt streng gecontroleerd op het gebruik van confetti tijdens de carnavalstoet. Het is verboden langs de hele route, behalve op twee plekken.



Menen neemt de maatregel omdat de confetti moeilijk op te ruimen is en vaak lang blijft liggen. De stad vindt dit niet milieuvriendelijk en er zijn ook klachten van buurtbewoners, meldt de regionale zender Focus-WTV.



De wethouder van Feestelijkheden van Menen zegt dat 'er opgetreden kan worden' tegen mensen die het verbod negeren. Wat die maatregelen zijn, is onduidelijk.



De carnavalsvereniging heeft wel begrip voor de maatregel maar een woordvoerder noemt een 'carnaval zonder confetti als een café zonder bier'.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: