Jongen vindt ratelslang in wc en 23 ratelslangen onder huis

Het klinkt als een horrorscenario: het vinden van een ratelslang in je wc. Een jongen in het dorp Buffalo Gap in Texas overkwam het eind vorige week. Een slangenexpert vond vervolgens ook nog eens 23 andere exemplaren onder het huis.De jongen, Isac Mcfadden, alarmeerde direct zijn moeder. Die vroeg hem om een schep te halen voor de slang in de wc en doodde het dier, vertelt het gezin aan CBS News. Ook werd slangenexpert Nathan Hawkins ingeschakeld, die verrast was toen hij een dode slang aantrof bij zijn aankomst. Hij ruimde hem op en inspecteerde het huis voor de zekerheid nog even.Dat bleek nodig te zijn. In de kelder vond Hawkins namelijk dertien volwassen slangen. De expert besloot daarna ook onder het huis te kijken, en daar lagen nog eens tien slangen, waaronder vijf babyslangen. Het gezin heeft nooit in de gaten gehad dat er 24 slangen in hun huis woonden.Het klinkt vreemd, maar het gebeurt volgens Hawkins regelmatig dat slangen niet opgemerkt worden. ,,Ratelslangen zijn geheimzinnig en kunnen erg cryptisch zijn. Ze zijn erg afhankelijk van hun camouflage, dat is hoe ze overleven.'' Juist door die camouflage worden ze vaak niet opgemerkt. Bovendien kruipen slangen in de winter graag bij elkaar. ,,Dat je ze niet ziet betekent niet dat ze er niet zijn'', aldus Hawkins.De slang in de wc is via een opening in een buis naar binnen gekomen. Dat gat is nu voor de zekerheid dichtgemaakt.