Jongetje vindt geld en lost misdaad op

Verbaasd vond de 7-jarige jongen Griffin Steele een vuilniszak met geld. De Amerikaanse jongen die met zijn vader Shane op weg was naar de speelgoedwinkel stuitte daarbij op de oplossing voor een misdaad.Het duo was onderweg naar 'Toys 'R Us', waarbij de vader even een tussenstop maakte om de bandenspanning van de wagen te controleren bij het lokale tankstation in de staat South Carolina.Op het moment dat vader en zoon nog wat gingen kopen in de winkel bij het benzinestation zag de jongen geld op straat liggen: ,,Papa, kijk daar, een briefje van 20 dollar", riep hij. ,,En er zit een rode kleur op." De vader kocht een drankje en liet de echtheid van het briefje controleren door de tankstationbediende. Het biljet bleek echt te zijn.Toen de jongen het flesje uiteindelijk weggooide in de vuilnisbak ontdekte hij een vuilniszak met stapels briefjes. Shane waarschuwde direct de politie die meldde dat het geld afkomstig was van een bankoverval die afgelopen weekend was gepleegd.Het jongetje besefte toen dat hij had bijgedragen tot de oplossing van een misdaad. ,,Het was een surrealistisch moment. Zoveel geld vind je waarschijnlijk maar een keer in je leven." Sommige briefjes waren besmeurd met een rode inkt door het overval, andere niet.,,Geen moment heb ik eraan gedacht het geld te houden. Ik wilde gewoon het juiste doen", zegt Griffin. ,,Het is een morele les voor mijn zoon geweest, om te doen wat het beste is. Hij voelt zich nu geweldig over wat we hebben gedaan", aldus de vader. De jongen geniet dan ook volop van de schijnwerpers.De politie is op zoek naar een 35-jarige verdachte. Een man die tevens wordt verdacht, de week ervoor, een ander bankoverval te hebben gepleegd.